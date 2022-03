Uitați de „Londongrad”! Amploarea bogăției Rusiei în Țara Cantoanelor Pe masura ce UE vizeaza rușii bogați pentru a-l presa pe președintele Vladimir Putin sa puna capat razboiului impotriva Ucrainei, Elveția, un bastion financiar, devine un jucator cheie dupa ce a decis sa rupa neutralitatea sa istorica și sa impuna sancțiunile europene. Deși cifrele cuprinzatoare sunt greu de gasit, datele de la Banca Reglementarilor Internaționale(BRI) […] The post Uitați de „Londongrad”! Amploarea bogației Rusiei in Țara Cantoanelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

