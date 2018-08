Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru migratie a ONU si Uniunea Europeana pregatesc saptamana aceasta 60 de migranti care au acceptat sa revina din Libia in Somalia ca antreprenori, in loc sa isi continue drumul spre Europa, relateaza Xinhua. Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) a facut cunoscut ca migrantii vor…

- Pentru al cincilea an consecutiv, cel putin 1.500 de migranti au murit in Marea Mediterana, ruta unde s-au inregistrat cele mai multe decese fiind cea dintre Libia si Italia, cu 19 morti, a transmis vineri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit Reuters. Spania, care…

- Restul persoanelor care calatoreau alaturi de acestia au fost transportate la un spital din apropiere, majoritatea in stare critica. "Am putut identifica autorii crimei, iar acum au loc anchete pentru a-i putea aresta", a adaugat sursa citata. Plajele care se intind de la Tripoli pana…

- Aproximativ 9.000 de migranti au fost repatriati din Libia in primele sase luni ale anului 2018, in cadrul unui program de "revenire voluntara" in tarile de origine condus de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), a declarat luni un oficial al acestei organizatii, citat de AFP. Potrivit lui…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat in Marea Mediterana, in 2018, in incercarea de a ajunge din Libia in tari ale Uniunii Europene, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de site-ul cotidianului Le Figaro.