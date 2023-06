Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat la sfarsitul saptamanii, intr-un interviu acordat unui jurnal regional francez, ca revolta liderului gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, „arata diviziunile care exista in tabara rusa, fragilitatea atat a armatelor sale, cat si a fortelor sale…

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Sfidarea fara precedent la adresa președintelui rus Vladimir Putin de catre luptatorii Wagner scoate la iveala noi "fisuri reale" la nivelul autoritații sale și ar putea dura saptamani sau luni pentru ca acestea sa se manifeste, a declarat duminica, 25 iunie, secretarul american de stat Antony Blinken,…

- Vladimir Putin a beneficiat mult timp de actiunile gruparii paramilitare Wagner, dar revolta lansata de liderul acesteia, Evgheni Prigojin, il pune pe presedintele rus in fata unui test care, potrivit analistilor, va lasa urme adanci, relateaza AFP, informeaza Agerpres.In aproape un deceniu de existenta,…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat ieri neconforme cu legislația comunitara unele elemente ale reformei justiției din Polonia adoptate in 2019, scrie Reuters, citat de Rador.Potrivit Curții, camera disciplinara a Curții Supreme de la Varșovia nu indeplinește cerința necesara de independența…

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii, relateaza Reuters. Trupele Grupului Wagner al lui Prigojin s-au retras in mare…

- Ungaria va bloca urmatoarea tranșa de sprijin militar din partea Uniunii Europene pentru Ucraina și orice nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, daca Kievul nu va elimina banca ungara OTP de pe lista neagra, a declarat, miercuri, ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, informeaza Reuters, potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica „lunga si semnificativa” cu liderul chinez Xi Jinping. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing. „China a fost intotdeauna de partea pacii” , i-a transmis miercuri Xi Jinping omologului sau ucrainean Volodimir…