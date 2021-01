Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de duminica, 31 ianuarie, pentru o perioada de 15 zile, Portugalia va limita plecarile propriilor cetateni in afara granitelor tarii, ca urmare a progresiei necontrolate a celui de-al treilea val de COVID-19. In plus, frontiera cu Spania va fi inchisa, informeaza EFE, citata de Agerpres . Aceasta…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Asociatia Transportatorilor Rutieri (RHA) din Irlanda de Nord a avertizat, sambata, ca lantul de aprovizionare cu Marea Britanie este pe cale sa se prabuseasca, din cauza reglementarilor post-Brexit, transmite Reuters. Intr-o scrisoare trimisa ministrului Cancelariei primului ministru, Michael…

- Intr-o scrisoare trimisa ministrului Cancelariei primului ministru, Michael Gove, RHA afirma ca unele sectoare ”au probleme enorme” cu noile reguli, complexe, la numai o saptamana si ceva dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. In timp ce Marea Britanie nu mai face parte din piata unica si…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de duminica Hotararea nr. 1 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, text care prevede reluarea…

- Doua crize combinate, Brexit si Pandemia Covid-19, ar putea provoca o asa-numita „furtuna perfecta” care sa duca in final la destramarea Marii Britanii, odata cu cresterea miscarilor de independenta din Scotia si a noului statut al Irlandei de Nord, care ar putea deveni tot mai apropiata de UE si tot…

- Dupa ce autoritațile franceze au deblocat circulația dinspre Regatul Unit și Irlanda de Nord, producatorii de somon din Scoția cer autoritaților din Regat sa le acorde prioritate la trecerea graniței. Aceștia iși doresc sa profite de cea mai aglomerata perioada a anului pentru vanzarile peste Canalul…