UE ''respinge utilizarea de către Turcia a presiunii migratorii în scopuri politice'' UE ''respinge cu fermitate utilizarea de catre Turcia a presiunii migratorii in scopuri politice'', potrivit unei declaratii a ministrilor de interne din blocul comunitar adoptate la incheierea unei reuniuni de urgenta, relateaza AFP. Cei 27 solicita, de asemenea, Turciei ''sa puna in aplicare pe deplin prevederile acordului'' din 2016 incheiat cu UE in urma crizei migratorii din 2015. Pentru a incerca sa obtina sprijinul occidentalilor in conflictul sau cu Siria, Ankara si-a deschis granitele pentru migrantii care se afla pe teritoriul sau. Peste 10.000 de migranti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Blocul comunitar poate lucra cu Turcia pentru a rezolva conflictul din Siria, a afirmat, astazi, seful diplomatiei europene, Josep Borrell (foto), dupa discutiile avute cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan....

- Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia. Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016…

- Situație critica la granița dintre Turcia și Uniunea Europeana. Dupa ce Ankara a decis sa le permita migranților sa plece inspre Europa, zeci de mii de persoane, in special din Siria, se afla la frontierele Turciei cu Grecia și Bulgaria. In plina stare de alerta din pricina coronavirusului, miile de…

- SUA sunt dispuse sa furnizeze Turciei, aliata in cadrul NATO, munitie alaturi de ajutor umanitar in nord-vestul Siriei, unde se adancesc tensiunile intre Ankara si Rusia, a declarat marti reprezentantul special al SUA pentru regiune, James Jeffrey, citat de Reuters. Intr-o conferinta de…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell efectueaza o vizita la Ankara marti si miercuri in vederea unor discutiila nivel inalt cu privire la situatia in provincia Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat Uniunea Europeana (UE), intr-un comunicat, relateaza AFP potrivitInsotit de comisarul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a avut loc, duminica, la granița de nord-vest a Iranului cu Turcia, potrivit Deutsche Welle. Oficialii de la Ankara au anunțat ca șapte persoane au fost ucise in Turcia, printre care și trei copii, in timp ce autoritațile iraniene inca evalueaza situația.Printre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE. 'Drepturile noastre in Marea Egee si…

- Aliații NATO ar trebui sa sprijine Turcia in conflictul cu militanții kurzi din Siria dupa ce Ankara a sprijinit planul alianței pentru apararea Poloniei și a statelor baltice, a declarat joi preeședintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de postul NTV, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Inainte…