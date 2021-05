Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. Foto: (c) Mohammed…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca Israelul este un ”stat terorist”, in contextul ciocnirilor violente intre palestinieni si fortele de securitate israeliene la Ierusalim, relateaza DPA. „Statul Israel, crud si terorist, ataca in mod brutal si imoral musulmani la Ierusalim”, a spus Erdogan…

- Cel puțin 163 de palestinieni și șase ofițeri din poliția israeliana au fost raniți in Ierusalim, in urma confruntarilor violente produse vineri seara, informeaza BBC.Cei mai mulți au fost raniți la moscheea Al-Aqsa, unde poliția israeliana a tras gloanțe de cauciuc și a folosit grenade lacrimogene…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a amanat primele alegeri din ultimii 15 ani in Palestina, din cauza ca organizarea scrutinului nu este ”garantata” in Ierusalimul de Est, anexat de catre Israel, dupa care miscarea palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, a denuntat o ”lovitura de stat”,…

- Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a cerut incetarea violentei, dupa zile de tiruri de rachete trase incontinuu din Fasia Gaza, relateaza luni DPA. In timpul unei discutii cu emisarul special al ONU Tor Wennesland, ministrul "a exprimat urgenta incetarii imediate a violentei din Gaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. "Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, a cerut miercuri blocului comunitar si NATO "sa ingradeasca" o Rusie "din ce in ce mai autoritarista" atunci cand aceasta incalca prevederile dreptului international, relateaza EFE. …

- Israelul a refuzat intrarea a mii de vaccinuri împotriva Covid-19 în Fâșia Gaza, o enclava palestiniana de doua milioane de locuitori sub controlul mișcarii islamiste Hamas, a acuzat luni seara Autoritatea Palestiniana, potrivit AFP.Autoritatea Mahmoud Abbas, care se afla în…