Principalul pilon al planului de relansare "Next Generation EU", ”facilitatea relansarii si rezilientei” sub forma de subventii - in valoare de 312,5 miliarde de euro - si de imprumuri - in valoare de 360 de miliarde de euro - a fost aprobat in mod oficial vineri, de catre institutiile europene, in urma unei ultime unde verzi a eurodeputatilor, miercuri. Planul relansarii economice europene, aprobat de catre Cei 27 in vara, in valoare de 750 de miliarde de euro, este finantat printr-o indatorare comuna fara precedent, insa decizia Comisiei Europene (CE) de a se imprumuta pe piete urmeaza sa faca…