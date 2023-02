Ambasadorii țarilor UE au anailizat o lista de 146 de pagini de marfuri ale caror export in Rusia ar putea fi interzis in cadrul celui de-al zecelea pachet de sancțiuni. Acesta conține echipamente care pot fi folosite in industria armamentului. Alte produse includ vase de toaleta, bideuri, rezervoare de apa, alte corpuri sanitare, conform EUobserver, citata de publicația rusa Kommersant. De asemenea, pe lista de sancțiuni vor fi și fire de canepa, LED-uri, stivuitoare, sortare de scrisori, coșuri de fum, caramizi, anvelope și pixuri. In plus, furnizarea de echipamente anti-revolta, cum ar fi sistemele…