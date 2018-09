Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar austriac Christian Kern a anuntat marti ca va deschide lista social-democrata din tara sa (SPOe) la europarlamentare, cu ambitia, potrivit anturajului sau, de a fi candidatul socialistilor europeni la succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea executivului european in 2019, relateaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Aeroportul Baneasa, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la plecarea acestuia de la Bucuresti, unde a participat la Summitul "Initiativei...

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, se pregateste sa se inscrie in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formatiunii in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse citate de cotidianul britanic The Times, scrie Mediafax.

- Fostul primar al New York-ului, omul de afaceri Michael Bloomberg, intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale americane din 2020, ca democrat, conform informatiilor The Times. Bloomberg, care a luat in considerare sa candideze si in 2008 si 2012, va lupta impotriva lui Donald Trump, sustine…

- In cadrul sedintei Comitetului Executiv National, presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-ar fi spus liderilor PSD ca nu intentioneaza sa candideze la presedintia Romaniei si ca va exista un candidat comun PSD - ALDE, potrivit Hotnews.ro . De asemenea,...

- Saisprezece țari din UE au luat parte la minisummitul informal de duminica privind migrația, care s-a desfașurat la Bruxelles și care a fost prezidat de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.