UE dorește schimbarea filosofiei PAC Dupa indelungi discuții pe holurile, dar și in plenul Parlamentului European, Comisia pentru agricultura a adoptat un set de propuneri privind reforma Politicii Agricole Comune. S-a ajuns practic la o schimbare a filosofiei PAC deoarece eurodeputații considera acum ca politica agricola a UE dupa 2020 trebuie sa fie mai inteligenta, mai simpla, mai echitabila și mai durabila, dar și bine finanțata și cu adevarat comuna pentru a continua sa asigure securitatea alimentara in UE. Mai multa flexibilitate Deputații europeni recunosc ca statele membre ale UE ar trebui sa aiba posibilitatea de a adapta… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

