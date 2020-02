Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN. Potrivit Autoritații de Sanatate…

- Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat miercuri ca va finanța cu 100 de milioane de dolari lupta impotriva coronavirusului. Banii oferiți de fundația magnatului american vor fi folosiți pentru ”detectare, izolare și tratament, protejarea populației cu risc, dezvoltarea vaccinurilor, tratamente și diagnostice”.…

- Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) doresc o procedura unificata pentru a preveni raspandirea rapida a noului coronavirus din China, a declarat duminica ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters potrivit news.ro.Spahn spus reporterilor ca a vorbit cu secretarul…

- Comisia a lansat o procedura de urgența pentru accesarea de fonduri din programul sau de cercetare și inovare, banii urmand sa finanțeze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecințele unei raspandiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit in cursul zilei de joi in provincia Hubei din cauza noului coronavirus, iar o alta persoana a murit in provincia Heilongjiang, din nord-estul țarii, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, toate inregistrate in China, informeaza…

- Compania auto BMW a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii din Shenyang, de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 133, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…