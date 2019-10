UE acorda o noua amanare pentru Brexit Cei 27 de ambasadori ai statelor UE au agreat, luni, o noua amanare pentru Brexit. Noul termen limita acum este 31 ianuarie 2020, insa este unul flexibil, astfel ca britanicii pot iesi si mai devreme de aceasta data, daca se pun de acord.



Anuntul a fost facut pe Twitter de presedintele Consiliului European Donld Tusk: "EU27 a stabilit ca accepta cererea Marii Britanii pentru o amanare flexibila a Brexit, pana la 31 ianuarie 2020. Decizia va fi formalizata in scurt timp".



Pe de alta parte, Parlamentul de la Londra este chemat astazi, incepand cu 17:30 (ora Romaniei), sa voteze…

Sursa articol si foto: business24.ro

