Uniunea Europeana a anuntat vineri ca a adoptat cadrul legal pentru impunerea de sanctiuni unor persoane si entitati din Liban, dupa un an de blocaj politic si criza care au adus aceasta tara in colaps financiar in timp ce populatia ei se confrunta cu hiperinflatie si penurii de alimente si combustibili, transmite Reuters.



Acest cadru legal ofera posibilitatea sanctionarii celor responsabili pentru subminarea democratiei si a statului de drept in Liban, criteriile avute in vedere fiind coruptia, obstructionarea formarii unui nou guvern, malversatiile financiare sau incalcarea drepturilor…