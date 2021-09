Udrea a iesit ca o diva de la proces. Insa un martor o infunda rau: „Sacosa cu 2,5 milioane de euro era pentru Elena Udrea”

Elena Udrea a avut, luni, un nou termen in procesul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor. Un martor al DNA a declarat, in fata judecatorului, ca a livrat o sacosa cu 2,5 milioane de euro „pentru doamna Udrea”. Malin Bot a fost prezent in sala si a relatat ce au spus martorii. Fostul director financiar de la Energy Holding, audiat ca martor, tocmai a declarat expressis verbis despre sacosa cu spaga: ‘Era pentru Elena Udrea!’. ‘Era o sacosa cu bani, echivalentul a 2,5 milioane de euro in diverse valute. Bogdan Buzaianu mi-a dat sacosa sa o pun in seif’. Martorul mai povesteste…