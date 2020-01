Stiri pe aceeasi tema

- UDMR considera ca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale este una de fațada, care nu rezolva problema, deoarece raman sa fie cheltuite, in continuare, de catre statul roman, 8,65 miliarde de lei.Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a declarat, marți, corespondentului…

- Florin Roman a declarat marti, ca prin eliminarea pensiilor speciale Guvernul poate gasi resursele financiare pentru plata alocatilor de la 1 august. "Astazi Partidul National Liberal a livrat cea mai importanta promisiune din perioada campaniei electoralr, cand am spus romanilor ca vom sustin si vom…

- Deputatii au votat pentru eliminarea pensiilor speciale: Au fost 247 de voturi "pentru" si 21 de abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect, asa ca legea merge la Cotroceni, pentru promulgare. Camera Deputatilor a dezbatut si votat azi proiectul de lege privind abrogarea…

- Liberalii se despart de proiectul sinucigaș al social-democraților Problema „pensiilor speciale” in care se parea ca exista un acord intre liberali și pesediști incepe sa scarțaie. Proiectul copt in Parlament de comisia lui Solomon conține cateva propuneri „otravite” ce ar putea afecta grav percepția…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, spune ca PSD a trecut Legea pensiilor prin Parlament, fara surse de finantare, doar cu mentionarea impactului negative pentru buget. ”Iresponsabilitate, incompetenta, bataie de joc la adresa contribuabilului roman? PSD le bifeaza pe toate trei”, afirma Florin Citu.

- Guvernul a decis: Fara pensii speciale pentru primari in 2020. Guvernul Orban a luat hotararea de a elimina din Legea bugetului prevederile legate de acordarea de bani pentru pensiile speciale ale alesilor locali. Premierul a explicat faptul ca a acceptat amendamentul USR in ceea ce priveste prorogarea…

- Legea care elimina pensiile speciale trebuia sa intre miercuri la votul final in Camera Deputaților, dar a fost amanata pana in februarie 2020. Deputații din Comisia de munca au votat marți, in unanimitate, ELIMINAREA pensiilor speciale, cu excepția celor militare. Au fost abrogate pensiile speciale…

- Premierul Ludovic Orban a decis sa treaca Legea bugetului prin angajarea raspunderii Guvernului in fața Parlamentului. Decizia este una care cu greu poate fi acceptata inclusiv de catre cei care sprijina Guvernul, tocmai de aceea Orban negociaza intens pentru a-și gasi susținere.Citește și: SURSE…