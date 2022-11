Ucrainenii au sărbătorit recucerirea orașului Herson Recucerirea orașului Herson a fost punctul culminant al unei zile istorice, așa cum a numit-o președintele Zelensky. Și cel mai bine s-a vazut acest lucru in atitudinea locuitorilor care au facut noapte alba și au dansat in centrul orașului eliberat. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

