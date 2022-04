Ucraineanul care a plecat la război să-și apere țara, considerat trădător de către propria soție Intre timp, fostul jucator de tenis a dezvaluit ca nu i-a fost deloc ușor sa-și lase soția și copiii in Ungaria și sa plece, pur și simplu, cu un rucsac in spate.„Soția mea era extrem de furioasa. Simțea ca eram tradator fața de ea. Acum vorbim, deci este o imbunatațire și sper sa ma ierte.A fost un scenariu din care nimeni nu avea de caștigat. Eu nu mi-o puteam ierta daca ramaneam acasa", a spus Stakhovsky, potrivit publicației Inside Tennis, citat de Tennisworldusa .Stakhovsky a recunoscut ca ieșit din casa in timp ce copiii lui se uitau la desene animate, pentru ca nu a vrut sa-i faca sa planga. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

