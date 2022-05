Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Mai multi cetateni ucraineni care au fost raniti de armata rusa dupa ocuparea unor raioane din regiunea Harkov au fost preluati de militarii rusi si dusi pe teritoriul Federatiei Ruse, a declarat duminica, pentru AGERPRES, seful Departamentului…

- Peste 660 de persoane au fost ucise, de la inceputul razboiului, de fortele ruse in regiunea Harkov din Nord-Estul Ucrainei, a declarat, duminica, pentru AGRPRES, seful Departamentului Comunicatii al Politiei Regiunii Harkov, Olena Baranik. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Directorul biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca cel putin 3.000 de persoane au murit in Ucraina de la inceputul invaziei ruse din luna februarie pentru ca nu au avut acces la tratamente impotriva unor boli cronice, informeaza Reuters.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a inregistrat, de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, 3.838 de victime civile, 1.611 ucise si 2.227 raniti, potrivit ultimei raportari oficiale. De asemenea, Parchetul General al Ucrainei transmite ca, pana in data de 7 aprilie, 167 de copii au fost…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Un fost militar ucrainean din Jitomir a trait, de curand, cea mai trista experienta de viata. Vladimir, in varsta de 50 de ani, a ramas fara locuinta dupa ce caminul de garnizoana in care statea a fost distrus intr-un atac cu bomba, potrivit…

- In ziua 23 a invaziei ruse, Ministerul ucrainean al Apararii spune in actualizarea sa zilnica, pe Facebook, faptul ca aproximativ 14.200 de soldați ruși au fost uciși de la inceputul conflictului.Stabilirea numarului exact de victime de fiecare parte s-a dovedit o provocare, atat Rusia, cat și Ucraina…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate (PCCOCS) in comun cu ofițerii serviciului secret SIS și ai Ministerului de Interne, ancheteaza acțiunile unor persoane, care pe parcursul anului 2022 prolifereaza in public informații tendențioase și inventate in contextul razboiului din Ucraina,…

- Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii.Doar in Kiev au fost ucisi, de la inceperea conflictului pana duminica, 9 civili (printre care un copil), 4 persoane a caror identitate este necunoscuta si 18 persoane…