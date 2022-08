Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea globala. ”Lumea incepe sa recunoasca ca a facut o […] The post Ucraina vrea Crimeea inapoi. Mesajul lui Zelenski appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .