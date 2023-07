Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina stabileste o ruta temporara de transport maritim, care trece prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a mentine transporturile de cereale pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a renuntat la acordul care permitea exporturile ucrainene printr-un coridor maritim sigur sustinut de ONU, a anuntat Kievul…

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…

- Acest plan a fost prezentat de catre ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, care a subliniat ca retragerea Rusiei din „culoarul pentru cereale” va prezenta riscuri foarte mari pentru țara sa, potrivit televiziunii publice ucrainene Suspilne, citata de news.ro.„Rusia, dupa ce s-a retras din acord,…

- Dupa retragerea Rusiei din Inițiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei și Bulgariei, scrie publicația Suspilne, care il citeaza pe ambasadorul Ucrainei in Turcia.

- Kremlinul a avertizat marți, 18 iulie, ca exportul de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia comporta "riscuri", la o zi dupa ce Moscova s-a retras din acordul istoric care permitea transporturile de cereale ucrainene pe timp de razboi, scrie The Moscow Times."Fara garanții…

- Luni, 19 iunie, presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a calificat drept ”istorica” misiunea africana care, la sfarsitul saptamanii trecute, s-a deplasat in Ucraina , apoi in Rusia, pentru a propune o mediere in razboiul dintre cele doua tari, insa deocamdata fara a inregistra rezultate, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a propus miercuri, 7 iunie, liderilor Ucrainei si Rusiei, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, crearea unei comisii internationale de ancheta care sa elucideze ansamblul aspectelor legate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, dinn sudul Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice(NATO) sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…