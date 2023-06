Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 7 iunie, Ucraina a semnat cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) un parteneriat, pe o perioada de patru ani, privind o consolidare a institutiilor ucrainene, a luptei impotriva coruptiei si atragerii unor investitii in domeniul privat, in vederea unei favorizari a aderarii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- UPDATE: Rusia a reactionat virulent fata de afirmatiile unui senator republican american, Lindsey Graham, care, intr-o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ajutorul militar oferit Ucrainei de catre SUA este cel mai bun mod in care Washingtonul a cheltuit vreodata bani si…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marti, 9 mai, la Kiev pentru a se intalni cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat luni, 8 mai, purtatorul sau de cuvant, transmite DPA și Agerpres. Cea de-a cincea vizita efectuata de Von der Leyen in Ucraina de cand Rusia a lansat…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat duminica seara, 30 aprilie, Papa Francisc, potrivit Reuters. „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui”, a mai declarat…

- Administratia Prezidentiala si Guvernul Romaniei nu pot justifica cetatenilor romani de ce reprezentantii statului roman au decis secretizarea totala a ajutorului militar catre Ucraina. Romania este singurul stat membru NATO care a decis secretizarea tuturor informatiilor privind sprijinul militar al…

- PSD anunta ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa. „PSD va solicita in Coalitia de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim…