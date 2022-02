Anunțul președintelui din Ucraina a fost facut dupa declarațiile lui Vladimir Putin, in care a recunoscut independența Donețkului și Luganskului. Ucraina se pregateste de razboi. Președintele Volodimir Zelenski a semnat, in aceasta seara, un decret privind recrutarea rezerviștilor intr-o perioada „speciala”. Aceștia sint cetațeni care sint incluși in rezerva operaționala. „Vrem tacere. Dar daca