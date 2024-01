Ucraina sau eșecul unui PR de miliarde Vorbind de presa aservita și aliniata ideologic, modul in care mass-media americana și cea europeana au tratat situația din Ucraina aduce in minte o remarca creditata lui Mark Twain – „Cercetarile unora au aruncat deja mult intuneric asupra acestui subiect și este probabil ca, in curand, daca vor continua așa, sa nu mai știm nimic […] The post Ucraina sau eșecul unui PR de miliarde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din Congresul american blocheaza un ajutor destinat Ucrainei, iar Casa Alba a avertizat ca fondurile destinate Kievului urmeaza sa se epuizeze pana la sfarsitul acestui an. ”Lucram foarte mult la acest lucru, iar eu sunt convins ca Statele Unite ale Americii nu ne vor trada, iar lucrul…

- Olena Zelenska a avertizat ca ucrainenii sunt in "pericol de moarte", fiind lasati sa moara daca tarile occidentale nu isi continua sprijinul financiar, scrie news.ro.Prima doamna a Ucrainei a vorbit cu jurnalista Laura Kuenssberg de la BBC, la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca pierderile de personal ale Rusiei in Ucraina depașesc 300.000 de persoane. Vorbind despre consecințele agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, secretarul general a spus ca Rusia a devenit mai slaba din punct de vedere politic, militar și economic…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, aflat in vizita la Kiev, a anuntat marti un nou ajutor militar de 1,3 miliarde de euro pentru Ucraina, in momentul in care tarile occidentale incearca sa dea asigurari Kievului in legatura cu continuarea sprijinului lor, relateaza

- Ministrul german al Apararii a anuntat duminica seara dublarea, la opt miliarde de euro, a ajutorului militar prevazut initial de tara sa pentru Ucraina in 2024, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Aceasta constituie un semnal puternic pentru Ucraina, care arata ca nu o dezamagim”, a declarat Boris…

- ”Trebuie sa le spunem tuturor ce a insemnat guvernarea liberala. S-a vorbit de subiectul care tine prima pagina in aceste zile. Subiectul pensiilor. Da, intr-adevar, in ultimii 3 ani de zile, PNL a crescut valoarea punctului de pensie de 3 ori. Efectiv, ultimele doua dati de catre Guvernul pe care l-am…

- Comisia Europeana a platit luni inca 1,5 miliarde de euro in cadrul pachetului de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, pana la un maxim de 18 miliarde de euro. Ucraina a primit in acest an 15 miliarde de euro in cadrul asistenței macrofinanciare. Șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a precizat…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a cerut Congresului alocarea unui buget de 105 miliarde de dolari, asistența destinata Ucrainei și Israelului, precum și pentru consolidarea securitații la frontiera cu Mexicul. Anunțul a fost facut vineri, de Casa Alba, conform AFP.