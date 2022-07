Ucraina: Rusia a lansat 17.300 de atacuri asupra unor obiective civile şi 300 asupra unora militare Rusia a lansat peste 17.300 de atacuri impotriva unor tinte civile si doar aproximativ 300 impotriva unor obiective militare in cele aproape cinci luni de la declansarea invaziei in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de interne ucrainean Egheni Ienin, citat de EFE si Ukrinform. ‘In ultimul timp, am vazut atacuri indreptate tocmai impotriva unor obiective civile. Am cerut in mod special un raport de sinteza despre cate rachete rusesti au lovit tinte militare si cate tinte civile. Pentru comparatie, de la inceputul agresiunii pe scara larga au avut loc 17.314 de atacuri asupra unor obiective… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

