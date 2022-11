Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca Ucraina a impușcat „direct in cap” mai mult de 10 prizonieri de razboi ruși, acuzand Kievul ca a comis crime de razboi pe care „Occidentul le ignora”, transmite Reuters. Acuzațiile Moscovei vin in urma apariției unor inregistrari video pe rețelele sociale…

- Ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a declarat sambata ca Republica Islamica a trimis Moscovei un anumit numar de drone inainte ca trupele ruse sa intre in Ucraina, a relatat agentia de stat iraniana IRNA, preluata de dpa, potrivit Agerpres . Seful diplomatiei iraniene a negat insa…

- 87 de mii de persoane din cele 300 de mii chemate in cadrul mobilizarii parțiale au fost trimise in zonele de lupta din Ucraina, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Potrivit acestuia, centrele de instruire antreneaza echipaje de vehicule și tancuri de lupta, artileriști, lunetiști,…

- Arsenalul rus s-a diminuat in razboiul pe care Moscova il duce in Ucraina, Vladimir Putin avand nevoie „de la doi la patru ani” pentru a-și reface forțele armate la nivelul de dinaintea conflictului, a apreciat marți ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, relateaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit…

- Controlul lui Vladimir Putin asupra puterii in Rusia ramane ferm, in ciuda eșecurilor militare din Ucraina, a unei mobilizari ratate și a luptelor politice interne, au declarat opt surse bine informate pentru Reuters , dar unele au spus ca acest lucru s-ar putea schimba rapid daca se anunța o infrangere…

- Moralul trupelor din Ucraina, inclusiv din grupul de mercenari Wagner, este in cadere libera, transmite CNN intr-un reportaj publicat vineri. Postul de stiri american spune ca a intervievat un fost comandant Wagner care acum cauta azil in Europa si ca a avut acces la recrutii Wagner care lupta in Ucraina.…

- Afirmațiile liderului de la Kremlin se contrazic cu cele facute de oficiali americani, care au spus pentru CNN ca SUA considera ca Rusia se confrunta cu o penurie ”grava” de personal militar in Ucraina și cauta sa-și sporeasca numarul de trupe. ”Nu am pierdut nimic și nu vom pierde nimic. Principalul…

- Serviciile secrete americane sustin ca Moscova cumpara milioane de proiectile de artilerie și rachete din Coreea de Nord, a relatat New York Times, conform Reuters . Informatia vine dupa ce recent s-a aflat ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana. Oficiali guvernamentali…