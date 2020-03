Rada Suprema (parlamentul unicameral ucrainean) a votat joi demiterea lui Ruslan Riaboshapka din functia de procuror general cu 263 de voturi, relateaza www.kyivpost.com. Potrivit legii, prim-procurorul general adjunct, Vitali Kasko, urmeaza sa preia acum functia de procuror general interimar. Demiterea procurorului general survine in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat nemultumirea fata de ceea ce considera ca fiind o lipsa de progrese in investigatii majore. Riaboshapka a fost de asemenea criticat pentru o reforma a justitiei lipsita de transparenta si presupusa…