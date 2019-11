Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul în exercitiu al SUA în Ucraina, William Taylor, a declarat marti ca Donald Trump a conditionat ajutorul militar pentru Kiev de investigatiile asupra rivalului sau politic democrat Joe Biden, afirmatiile fiind denuntate de Casa Alba drept o

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…

- In cursul unei intalniri cu presa, Zelenski a afirmat ca in cursul convorbirii telefonice cu Donald Trump a urmarit organizarea unei intalniri ulterioare si a cerut cu acea ocazie Casei Albe sa-si schimbe retorica asupra Ucrainei, perceputa ca o tara corupta. 'I-am spus: uitati-va la noi, aratam…

- ''Apelul nerusinat si inedit al presedintelui la China si la Ucraina pentru ca acestea sa faca anchete legate de Joe Biden este condamnabil si cutremurator'', a estimat influentul senator republican, fost candidat la alegerile prezidentiale americane din 2012. Critic constant al presedintelui,…

- O primire la Casa Alba in schimbul unei anchete: SMS-uri facute publice joi seara arata ca diplomati americani i-au cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski anchetarea lui Joe Biden si a fiului sau in schimbul unei intalniri cu Donald Trump la Casa Alba, informeaza vineri France Presse, potrivit…

- Presa americana, citand mai multe surse, informeaza ca președintele Trump a evocat «cazul Biden» in convorbiri și cu alți șefi de stat, inclusiv cu președintele Xi Jinping. «China ar trebui sa deschida o ancheta privind familia Biden, deoarece ceea ce se petrece in China este cel puțin la fel de grav…

- "In ceea ce priveste rezumatele convorbirilor telefonice, mama mea, care m-a educat, mi-a spus ca nu este bine sa citesti scrisori straine care nu iti sunt adresate", a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa in marja Adunarii Generale a ONU la New York.El a fost intrebat despre pozitia…

- Presedintele american Donald Trump vrea sa-l intalneasca pe asa-zisul avertizor de integritate care a reclamat o discutie a lui Trump cu omologul sau ucrainean, declansand in Congres o procedura de destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza luni dpa."Ca orice american, am dreptul…