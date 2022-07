Ucraina: Oraşul Sloviansk, vizat de bombardamente puternice, soldate cu morţi şi răniţi Orasul Sloviansk din estul Ucrainei a fost duminica tinta unor bombardamente puternice cu lansatoare de rachete, bombardamente in timpul carora au fost ucise si ranite numeroase persoane, a anuntat primarul acestui oras, Vadim Leah, informeaza Reuters. „Au fost 15 atacuri. Multi morti si raniti”, a scris Leah pe Telegram. El a subliniat ca aceasta serie de bombardamente a fost cea mai puternica dintre cele care au vizat in ultimul timp orasul Sloviansk. Tatiana Ignatcenko, o purtatoare de cuvant a administratiei regionale Donetk de care apartine Sloviansk, a precizat pentru mass-media ucraineana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a transmisa sambata ca Lisiciansk, oras-cheie din estul Ucrainei aflat in centrul unor lupte intense in ultimele zile, „nu este incercuit”, contrar unor afirmatii facute de separatistii sustinuti de armata rusa, potrivit AFP. „Luptele fac ravagii in jurul Lisicianskului. Din fericire,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara incetarea relatiilor diplomatice cu Siria, dupa ce regimul de la Damasc a recunoscut independenta republicilor separatiste proruse Donetk si Lugansk , sustinute de Moscova din 2014, relateaza AFP cu referire la Agerpres.ro „Nu vor mai…

- Dizenteria și holera amenința sa ia cel puțin la fel de multe vieți pe linia frontului ucrainean ca razboiul in sine. Semnalul de alarma este tras de primarul din Mariupol – oraș redus la ruine de un asediu rusesc – care a spus ca sistemele de salubritate au fost distruse iar cadavrele putrezesc in…

- Sa vedem cine declara asta… Ingrijorat de soarta regiunilor din Ucraina care au fost ocupate de forțele ruse, președintele Volodimir Zelenski face apel intr-unul dintre ultimele sale mesaje de pe Telegram, ca teritoriile ucrainene sa fie ale ucrainenilor. „Nu exista nicio alternativa pentru razboi.…

- Potrivit scenariului, trupele Rusiei au pierdut teren in aceasta regiune care se invecineaza cu Donbasul, unde se afla autoproclamatele republici proruse Donetk si Lugansk, ambele recunoscute de Moscova, scrie NYT .De altfel, armata rusa incearca sa controleze Harkovul tocmai pentru a avea o poziție…

- Potrivit scenariului, trupele Rusiei au pierdut teren in aceasta regiune care se invecineaza cu Donbasul, unde se afla autoproclamatele republici proruse Donetk si Lugansk, ambele recunoscute de Moscova, scrie NYT .De altfel, armata rusa incearca sa controleze Harkovul tocmai pentru a avea o poziție…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge…