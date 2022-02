Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23:00 - Explozie puternica la Cercasi. O racheta ruseasca a lovit orașul.UPDATE 22.45 - Ministerul Apararii Ucraina: Odesa este sub bombardamente.Pagubele de la aeroportul Antonov - imagine din satelit MAXARCel mai rcent mesaj al primarului de la Kiev arata ingrijorare. „Prieteni! Dragi kieveni!Seara…

- Rusia nu se limiteaza la un atac regional asupra Ucrainei, in zona republicilor autodeclarate Donetk si Lugansk, ci a atacat cu rachete orase ca Harkiv, Kiev, Dnipro, Odesa. Apoi, conform unor surse, trupe terestre al Rusiei au intrat Ucraina din directia Belarus, dar si dinspre Crimeea, iar o debarcare…

- Armata ucraineana a anunțat joi ca a ucis 50 de „ocupanți ruși in regiunea Lugansk, in contextul invaziei declanșate de Rusia in Ucraina in cursul dimineții. „Aproape 50 de ocupanți ruși au fost lichidați in zona localitații Stchastie” din estul Ucrainei, a anunțat statul major al armatei ucrainene,…

- Trupele ruse au patruns in regiunea ucraineana Herson, limitrofa peninsulei Crimeea, anexata ilegal de Rusia de la Ucraina in 2014, a informat joi Paza de Frontiera a Ucrainei. "In prezent, se observa miscari de echipament militar in peninsula de la frontiera administrativa", a anuntat institutia ucraineana…

- Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, a facut o serie de declaratii dupa reuniunea de urgenta a aliantei, cu privire la criza ucraineana si la actiunile de escaladare a conflictului luate de Rusia, afirmand ca este cel mai periculos moment pentru securitatea Europei, iar daca Rusia decide sa atace…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- În contextul preocuparilor privind actiunile militare ale Rusiei de la granita cu Ucraina, analistii din domeniul apararii si securitatii considera ca exista patru scenarii privind posibilele regiuni care ar putea fi ocupate de rusi în Ucraina, scrie DefenseNews, citata de monitorulapararii.ro.…