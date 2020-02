Stiri pe aceeasi tema

- Andrii Iermak, noul sef al administratiei prezidentiale ucrainene si negociator-sef in relatiile cu Rusia, a declarat miercuri ca ramane atasat pozitiei de pana acum a Kievului asupra incheierii razboiului impotriva fortelor sustinute de rusi in regiunea Donbas (estul tarii), dar a spus ca ar putea…

- Compania energetica ruseasca de stat Gazprom a platit companiei similare din Ucraina 2,9 miliarde de dolari pentru a incheia o disputa in justitie vizand costuri de tranzit. Cele doua companii au incheiat recent un acord valabil pentru o perioada pe cinci ani care prevede transportul de gaze naturale…

- Anchetatorii ucraineni au deschis miercuri o procedura penala dupa ce primul tren rus de pasageri a ajuns în Crimeea printr-o noua legatura feroviara cu peninsula din Marea Neagra, transmite Agerpres. Trenul de pasageri provenind din Sankt Petersburg a trecut miercuri ilegal frontiera…

- Uniunea Europeana a criticat dur deschiderea traficului feroviar pe podul între Rusia și Peninsula Crimeea, cea mai lunga construcție de acest fel din Europa, informeaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.Podul, pe care presa rusa îl numeste "constructia secolului"…

- Uniunea Europeana (UE) a denuntat luni ”o noua incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucranei de catre Rusia” in urma inaugurarii de catre presedintele rus Vladimir Putin a caii ferate care leaga Crimeea si Rusia continantala, o noua lovitura aplicata Kievului dupa anexarea peninsulei…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia…

- In timp ce o parte a presei il prezinta pe Vladimir Zelenski „victorios“ la prima sa reuniune cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin se opune revenirii frontierei dintre estul Ucrainei si Rusia sub controlul total al Kievului.

- Autoritațile din Rusia au arestat o femeie in regiunea Crimeea sub acuzația de acte de spionaj asupra secretelor militare ale armatei ruse in favoarea Guvernului de la Kiev, conform informațiilor transmise vineri de Serviciul pentru Securitatea Federala al Rusiei, relateaza site-ul agenției Reuters,…