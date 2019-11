Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Ucraina a respins joi orice legatura intre ajutorul militar american destinat Kievului si o cerere a lui Donald Trump de anchetare a lui Joe Biden, potentialul sau rival in alegerile prezidentiale americane din noiembrie 2020, la o zi dupa primele audieri publice cu privire la acest subiect in Congresul…

- O primire la Casa Alba contra o ancheta: SMS-uri publicate joi seara arata ca diplomația americana i-a cerut președintelui ucrainean sa-i ancheteze pe Joe Biden și pe fiul sau în schimbul unei întâlniri cu Donald Trump la Casa Alba, scrie AFP. În cadrul anchetei care…

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, ar urma sa-si anunte demisia in noiembrie, a indicat vineri publicatia Politico, citand trei persoane informate in legatura cu planurile ministrului, relateaza Reuters. Desi contactele sale cu Ucraina l-au atras in investigatia lansata de Congresul SUA cu…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut in mod deschis ca atat Ucraina, cat si China, ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte…

- Presedintele american Donald Trump a cerut in mod deschis ca atat Ucraina cat si China ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte…

- Seful agentiei anticorupție din Ucraina a declarat vineri ca nu a fost deschisa nicio ancheta pe numele fostului vicepreședinte american Joe Biden sau a fiului sau, chiar daca președintele american Donald Trump a facut presiuni pentru ca acest lucru sa se întânple, potrivit Mediafax care…

- Liderul de la Casa Alba susține ca discuția telefonica avut cu președintele ucrainean a fost mai mult una de felicitare, insa cei doi au discutat și despre corupție și Biden. "Conversația pe care am avut-o a fost in mare masura pentru a il felicita, am discutat mult despre corupție și despre…