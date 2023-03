Ucraina ia în calcul conectarea la rețea a 20-25 de stații de gaz NPC Ukrenergo a determinat punctele optime de conectare la rețeaua electrica a stațiilor de gaz din Ucraina, in legatura cu care pot fi implementate 20-25 de proiecte, afirma membrul consiliului de administrație, director pentru exploatarea și dezvoltarea rețelei Ukrenergo, OleksiyBrekht, informeaza interfax.com.ua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

