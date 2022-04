Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Investigații de Stat (DBR) al Ucrainei a anunțat pe site-ul propriu ca vasele au schimbat pavilionul țarii sub care navigau tocmai pentru a nu fi identificate drept rusești.Ucraina naționalizeaza, conform unei legi intrate in vigoare la 1 aprilie, bunuri aflate in proprietatea Rusiei. Astfel,…

- Gazprom analizeaza posibilitatea opririi complete a livarilor de gaze naturale catre „țarile neprietenoase” dupa refuzul statelor din Uniunea Europeana de a plati pentru „aurul albastru” in ruble, scrie ziarul rus Kommersant, care citeaza surse.Germania a lansat in data de 30 martie un „avertisment…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- Rusia nu se limiteaza la un atac regional asupra Ucrainei, in zona republicilor autodeclarate Donetk si Lugansk, ci a atacat cu rachete orase ca Harkiv, Kiev, Dnipro, Odesa. Apoi, conform unor surse, trupe terestre al Rusiei au intrat Ucraina din directia Belarus, dar si dinspre Crimeea, iar o debarcare…

- Manipularea zilei in razboiul propagandistic al Rusiei impotriva NATO a fost publicata de tabloiul rusesc Pravda, care preia o ”informație” lansata de proiectul WarGonzo, un canal Telegram, care mointorizeaza situația din autoproclamata republica transnistreana: NATO planuiește sa destabilizeze Republica…

- Peste 30 de nave din flota rusa a Marii Negre au inceput exerciții de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, in cadrul unor exerciții navale mai ample, a relatat sambata agenția de știri RIA, conform Reuters. Mișcarile militare ale Rusiei sunt analizate cu atenție, deoarece masarea…

- In discuția pe care a avut-o vineri seara cu președintele Joe Biden, Klaus Iohannis a subliniat importanța coordonarii stranse și a unitații in aceste momente și a salutat deciziile luate la nivel aliat de consolidare a posturii de descurajare și aparare pe Flancul Estic. Presedintele Romaniei a subliniat,…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…