Ucraina cere G7 să confişte active ruseşti care să fie folosite în reconstrucţie ”Azi (vineri), le-am cerut statelor membre G7 sa adopte legislatii si sa implementeze toate procedurile necesare cu scopul de a confisca active rusesti si a le da Ucrainei in vederea reconstructiei tarii”, a declarat Kuleba, invitat la o reuniune a sefilor diplomatiilor G7 la Wangels, in nodul Germaniei. Lipsa unui embargo al petrolului rus in viitorul pachet de sanctiuni al UE viznd Moscova ar reprezenta o rupere a unitatii europene in sustinerea Kievului, a apreciat seful diplomatiei ucrainene. ”Daca acest pachet este adoptat fara un embargo al petrolului, cred ca presedintele (rus Vladimir)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

