Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat miercuri o vizita importanta și surprinzatoare la Washington. Exista indicii ca aceasta intalnire cu președintele SUA, Joe Biden, va inaspri poziția Rusiei in razboi, in timp ce Ucraina continua sa arate ca are un sprijin profund și clar din partea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus duminica organizarea in aceasta iarna a unui summit global pentru pace, apel lansat intr-un mesaj video care Kievul spera sa fie difuzat inainte de finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, deși parea puțin probabil ca FIFA sa permita acest demers.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca a discutat duminica la telefon cu omologul sau american, Joe Biden, caruia i-a mulțumit pentru ajutorul "fara precedent" pe care SUA l-a oferit Ucrainei de cand forțele ruse au invadat, in luna februarie, anunța Rador. Fii la curent…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a laudat, miercuri, gestul parlamentului german de a adopta o rezolutie care declara genocid moartea prin infometare a milioane de ucraineni, in perioada 1932-1933, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Volodimir Zelenski a discutat duminica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina și sancțiunile impotriva Iranului, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Occidentul ar trebui sa infiinteze un fel de "Ramstein financiar" pentru restabilirea Ucrainei, dar pana acum Kievul nu a primit nici macar un cent in acest scop. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca tara sa detine numai 10% din capabilitatile de aparare aeriana necesare pentru a apara tara de atacurile cu rachete ale Rusiei, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Statele Unite ale Americii acorda cate 1,5 miliarde de dolari lunar pentru a sprijini bugetul ucrainean, scrie TASS, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…