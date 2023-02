Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Armatei Ucrainene, Valeri Zalujni, anunța ca doua rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Romaniei, dar autoritațile romane neaga aceasta informație. „Astazi, 10 februarie, la ora 10:18, doua rachete de croaziera ruse Kalibr au trecut granița de stat a Ucrainei cu Republica Moldova.…

- O racheta a traversat vineri dimineața, 10 februarie, spațiul aerian al R. Moldova. Ministerul Apararii din Republica Moldova anunțat ca structurile responsabile din cadrul instituției au detectat, la ora 10:18, o racheta, care a traversat spațiul aerian

- Doua rachete de croaziera rusesti au patruns vineri in spatiul aerian al Romaniei si al Republicii Moldova inainte de a intra in Ucraina, in timpul atacului masiv rusesc din cursul diminetii, a anuntat comandantul sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, citat de Reuters si de postul de televiziune…

- Vineri, doua rachete rusești Kalibr ar fi traversat spațiul aerian al Romaniei, la granița cu Republica Moldova și Ucraina, afirma comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, citat de Glavkom și G4media . „In jurul orei 10:33, aceste rachete au traversat spațiul aerian al Romaniei.…

- In aceasta dimineața, o racheta ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de guvernatorul regiunii Nikolaev din Ucraina, Vitali Kim, scrie presa ucraineana. Informația deocamdata nu a fost confirmata de autoritațile de la Chișinau.

- Guido Crosetto a facut aceasta declaratie dupa o intalnire cu omologul sau francez Sebastien Lecornu in marja unei reuniuni de la Roma, Italia, care se axase pe sprijinul necesar Ucrainei si pe apararea flancului estic al NATO, informeaza EFE, citata de Agerpres . „Cel de-al Treilea Razboi Mondial ar…

- Autoritațile din Republica Moldova au condamnat atacurile rusești din Ucraina și s-au declarat revoltate de faptul ca resturi de rachete au aterizat pe teritoriul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…