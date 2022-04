Ucraina a primit din Slovacia un sistem de rachete S300

Slovacia a donat Ucrainei un sistem de rachete antiaeriene S-300, pentru care va primi in schimb un alt sistem antiaerian din partea statelor aliate, a anuntat vineri premierul slovac Eduard Heger. Sistemul S-300, produs in fosta URSS la sfarsitul anilor ’70, are, de asemenea, și capabilitati antiracheta. Ucraina are deja in dotare astfel de sisteme, dar a insistat in cererile sale de ajutor militar adresate statelor occidentale ca are nevoie de mai multe. Slovacia avea un singur sistem de acest tip, a carui livrare efectuata in secret catre Ucraina a durat doua zile, potrivit presei slovace,…