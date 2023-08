Stiri pe aceeasi tema

- O drona a lovit un zgarie-nori intr-un cartier de afaceri la Moscova, a informat marti dimineata primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, adaugand ca mai multe dintre aceste dispozitive au fost doborate de apararea antiaeriana, relateaza AFP. „Mai multe drone au fost doborate de sistemele de aparare…

- Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat in regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la granita cu Ucraina, a anuntat sambata seara guvernatorul local, adaugand ca nu exista deocamdata informatii despre cauzele accidentului, transmite Reuters. „Conform informatiilor preliminare, nu exista victime”,…

- Un tren de marfa a deraiat in Rusia in apropierea granitei cu Ucraina. Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat in regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la granita cu Ucraina. Anuntul a fost facut a sambata seara de guvernatorul local. Acesta a adaugat ca nu exista deocamdata informatii despre…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko a anuntat explozii in capitala ucraineana, iar alerte de raid aerian au fost emise in toata Ucraina vineri dimineata, 2 iunie, conform News.ro. ”Au fost explozii in oras. Apararea antiaeriana functioneaza. Un alt val de drone se indreapta spre Kiev”, a scris primarul…

- Primarul Kievului Vitali Kliciko a anuntat explozii in capitala ucraineana, iar alerte de raid aerian au fost emise in toata Ucraina vineri dimineata, conform CNN."Au fost explozii in oras. Apararea antiaeriana functioneaza. Un alt val de drone se indreapta spre Kiev", a scris primarul Vitali Kliciko…

- Moscova a fost vizata marti dimineata intr-un atac cu drone, care a provocat pagube „minore” unor cladiri, fara sa faca victime, anunta primarul Moscovei, Sergjei Sobianin, al doilea atac la Moscova de la inceputul razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.”In aceasta (marti)…

- Adjunctul ministrului ucrainean al Apararii Hanna Maliar a declarat intr-o postare pe Telegram ca fortele Kievului au respins joi atacurile Rusiei in orasul Bahmut, care au durat intreaga zi, relateaza Reuters, citata de News.ro.

- Trupele din Ucraina au doborat toate rachetele rusești lansate in noaptea de luni spre marți, a afirmat un oficial ucrainean. Printre acestea sunt și mai multe rachete hipersonice Kinzhal, a precizat oficialul citat de Sky News.Forțele ucrainene au reușit sa doboare toate cele 18 rachete lansate…