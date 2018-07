Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Franta sunt parteneri de cursa lunga in domeniul aeronautic, compania Airbus fiind implicata in Romania de peste 40 ani, iar dorinta de a deschide o linie de productie pentru elicopterul H215M la Brasov reprezinta un angajament pentru viitor, a declarat Serge Durand, seful Airbus in Romania,…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere, luni, cu Florence Parly, ministrul francez al apararii, iar una dintre temele abordate a fost consolidarea cooperarii dintre Romania și Franța in domeniul tehnico-militar. Discutiile vin in contextul in care publicatia La Tribune a notat…

- Airbus Helicopters avertizeaza ca este gata sa inchida linia de asamblare de la Ghimbav, Brasov, daca Romania nu va face o comanda de cel putin 16 elicoptere militare multirol H215M, iar Bucurestiul trebuie sa clarifice situatia, in conditiile in care poarta negocieri intense cu americanii de la Bell…

