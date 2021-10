Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne britanic Priti Patel a declarat duminica aceasta ca guvernul studiaza introducerea protectiei din partea politiei pentru deputati, dupa uciderea deputatului conservator David Amess, transmite AFP. "Trebuie sa descoperim lacunele" in ceea ce priveste dispozitivele de securitate…

- Politia din Regatul Unit l-a identificat pe ucigasul parlamentarului David Amess, omorat vineri cu mai multe lovituri de cutit intr-o biserica metodista din sudul Angliei. Ali Harbi Ali, cetatean britanic de origine somaleza, de 25 de ani, fusese inclus in programe de prevenire a terorismului, fiind…

- Politia britanica l-a identificat drept Ali Harbi Ali, un britanic de origine somaleza in varsta de 25 de ani, drept individul care l-a ucis vineri pe deputatul conservator David Amess in timp ce parlamentarul participa la o intalnire cu alegatorii intr-o biserica metodista din Leigh-on-Sea, estul…

- Ancheta privind uciderea deputatului britanic David Amess, injunghiat vineri in timpul unei reuniuni electorale, intr-o biserica la aproximativ 60 km est de Londra, a fost incredintata serviciilor antiteroriste, a anuntat politia locala. Mai multe mass-media britanice au informat ca ar fi vorba de…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat vineri ''socul'' si ''tristetea'' cu privire la uciderea deputatului conservator David Amess, injunghiat in timpul unei intalniri electorale, la aproximativ 60 de kilometri de Londra, relateaza AFP. ''Inimile noastre sunt foarte socate si triste…

- Mircea Bochiș a primit titlul de Cetațean de onoare al orașului Baia Sprie in prezența deputatului PNL, Bota Calin și a primarului Sebastian Alin Birda. „Am avut bucuria de a participa la ceremonia de acordare a titlului de Cetațean de onoare al orașului marelui artist Mircea Bochiș. Talentul lui Mircea…

- Un cetațean britanic care incerca cu disperare sa fuga din Afganistan cu soția sa, a fost prins de talibani la un punct de trecere și obligat sa se intoarca. Inainte, insa, talibanii i-au batut pe cei doi cu salbaticie și i-au amenințat cu moartea, relateaza The Independent.

- Un cetatean britanic a fost arestat la Berlin sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei. Barbatul, angajat al ambasadei Regatului Unit in Germania este acuzat ca in cel putin o ocazie a oferit unui agent rus documente secrete in schimbul unei sume de bani.