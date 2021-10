Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma pelicula „Rust” in New Mexico si a ucis-o fara sa vrea pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, cel mai probabil nu va fi acuzat de crima in calitate de actor. Totuși, ar putea fi acuzat in calitate de producator, impreuna cu mai multi…

- Asistentul de regie care i-a dat lui Alec Baldwin arma responsabila pentru moartea directoarei de imagine pe platourile de filmare saptamana trecuta fusese deja concediat de la un film anterior pentru un accident implicand o arma de foc, a aflat luni AFP de la o companie de productie. "Dave Halls…

- Tatal Halynei Hutchins, regizoarea de imagine ucisa saptamâna trecuta pe platoul de filmare în urma unui accident tragic, afirma ca nu îl învinuiește pe actorul Alec Baldwin, cel care a apasat pe tragaci, pentru moartea fiicei sale, relateaza Insider.Anatoli Androsovici,…

- Arma pe care actorul Alec Baldwin a folosit-o pe platourile de filmare, ucigand o femeie, i-a fost inmanata de un regizor care i-a spus ca este securizata, arata dosarele instanței, potrivit BBC. Directorul adjunct, Dave Halls nu știa ca recuzita conținea muniție adevarata și a transmis ca arma a fost…

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…