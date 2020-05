Uber disponibilizeaza mii de angajati, din cauza pandemiei Lovita de pandemie, Uber incearca sa reduca cheltuielile, operand concedieri si dand un exemplu personal prin CEO-ul Dara Khosrowshahi.



Uber a anuntat ca va renunta la 3.700 de angajati cu norma intreaga, aproximativ 14% din forta de munca, pentru a reduce cheltuielile intr-o perioada in care numarul curselor s-a redus chiar drastic in unele piete din cauza pandemiei COVID-19.



Numarul curselor Uber a scazut la nivel global luna trecuta, conform unei estimari independente, cu aproximativ 80%.



Uber avea 26.900 de angajati la ultima numaratoare oficiala.



