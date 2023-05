Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Juventus, in penultima etapa a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Giroud, in minutul 40. CITESTE SI U Craiova-Sepsi: Eugen Neagoe: 'Atata timp cat nu…

- Sepsi a caștigat din nou Cupa Romaniei (0-0 in timpul regulamentar și 5-4 la penalty-uri, cu U Cluj) și merge in cupele europene. Cum Sepsi a primit licența pentru Europa, trupa lui Cristiano Bergodi va reprezenta Romania alaturi de Farul (campioana) și FCSB (locul 2). Iar CFR Cluj sau CS Universitatea…

- Universitatea Craiova nu a reușit sa „prinda“ primele doua locuri in Superliga, dar jocul alb-albaștrilor a cunoscut progrese vizibile de la meci la meci, in ciuda numroaselor absențe din lot la aproape fiecare etapa. Asta l-a determinat pe finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, sa mearga in continuare…

- CS Universitatea Craiova și Farul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 8 a play-off-ului. Sorin Carțu, președintele gruparii oltene, considera ca sezonul este unul ratat. Sorin Carțu, dupa CS Universitatea Craiova - Farul: „Un an ratat” „Am dominat meciurile cu CFR și FCSB, puteam lua minim 8…

- Eugen Neagoe, antrenorul formatiei Universitatea Craiova, a avut reprosuri la adresa arbitrilor dupa meciul incheiat la egalitate duminica, la Cluj, cu echipa CFR, scor 1-1.„Dezamagit de rezultat! Cred ca meritam cele trei puncte. Chiar daca in prima repriza nu am avut ocazii, a fost echilibrata.…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre șansele la titlu ale echipei sale, inaintea meciului cu Universitatea Craiova. CFR Cluj - Universitatea Craiova, in etapa #7 din play-off, are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, cele mai bogate cluburi din campionat, tremura la gandul ca ar putea sa rateze calificarea in cupele europene. CFR, FCSB și Universitatea Craiova au participat toate in Europa in fiecare sezon dintre ultimele cinci. De data aceasta nu mai sunt sigure de performanța…

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, se teme de Universitatea Craiova in lupta pentru locurile de cupe europene. CS Universitatea Craiova a remizat cu FCSB și cu CFR Cluj in primele doua runde din…