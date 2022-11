Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, luni seara, dupa ce a fost prins sub o caruța plina cu lemne, intr-o localitate din județul Dambovița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Aflata intr-o situație delicata in clasament, fara un antrenor principal și macinata de conflictul dintre patronul Adrian Mititelu și galerie, FCU Craiova incearca sa mai „indulceasca“ totul printr-un rezultat bun cu CFR Cluj. Disputa contra campioanei va avea loc luni, de la ora 21.00, pe stadionul…

- Marius Croitoru, antrenorul de la FC Argeș, și-a bagat jucatorii in ședința dupa 0-5 cu Sepsi, in etapa #17 din SuperLiga. Croitoru nu și-a facut apariția la flash-interviuri. Constantin Schumacher, secundul sau și omul din staff cu licența PRO, i-a luat locul și a transmis ca Marius se afla in ședința…

- Arbitrul Marcel Birsan va conduce la centru meciul FC Arges - CFR Cluj, programat, luni, de la ora 20.30, in etapa a XI-a din Superliga de fotbal. Birsan va fi ajutat de Radu Ghinguleac si Vladimir Urzica, in timp ce George Gaman va fi rezerva. In Camera Var se vor afla Ovidiu Hategan si Marius Marchidanu.…

- CFR Cluj da 3 jucatori la prima reprezentativa a Romaniei pentru meciurile din acasta luna, toți din compartimentul defensiv: Cristian Manea, Andrei Burca și Mario Camora. Primii doi vor ajunge in cantonament inca de astazi, astfel ca nu vor juca in aceasta etapa de SuperLiga. ...

- Universitatea Craiova va avea parte de un meci tare, duminica seara, de la ora 21.30, pe stadionul Ion Oblemenco. In Banie va poposi FCSB, vicecampioana Romaniei si una dintre pretendentele la titlu si din acest an. Partida va conta pentru etapa a 11-a din Superliga. „U“ Craiova – FCSB este derbiul…

- Invinsa de nou promovata Hermannstadt, Universitatea Craiova si-a dezamagit profund sustinatorii. Ca sa-i imbuneze, Stiinta are nevoie de o victorie contra Farului Constanta. Disputa cu liderul Superligii are loc luni, de la ora 21.30, pe stadionul „Municipal“ din Severin si conteaza pentru etapa a…

- Universitatea Craiova a dezamagit profund joi seara, la Mediaș, cand a pierdut cu 1-0 disputa cu AFH Hermannstadt, din etapa 8 a Superligii. La conferința de presa de la finalul disputei, antrenorul Șiinței, Mirel Radoi, s-a aratat dezamagit de prestația alb-albaștrilor. Acesta a subliniat ca echipa…