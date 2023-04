Stiri pe aceeasi tema

- ABC Laguna Bucuresti a invins-o pe CSM VSKC Miercurea Ciuc cu scorul de 87-82 (21-15, 13-31, 28-16, 25-20), duminica, in deplasare, intr-o partida din Grupa 11-18 a Ligii Nationale de baschet masculin - etapa a 25-a, potrivit Agerpres.Pentru Laguna a fost a doua victorie reusita in acest sezon.…

- CSM CSU Oradea a reusit a 23-a sa victorie consecutiva in campionat, 85-76 cu SCM ''U'' Craiova, sambata, in Arena ''Antonio Alexe'', intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 27-a, potrivit Agerpres.Cele doua echipe au peste 40 de partide oficiale in acest sezon,…

- CS Rapid Bucuresti a fost invinsa acasa de CSO Voluntari, cu scorul de 90-86 (14-16, 26-26, 26-20, 24-24), marti seara, intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 24-a.Rapid a condus cu 84-83 cand mai erau 68 de secunde, dar ilfovenii au marcat sapte puncte consecutive…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- CSM CSU Oradea a devenit lider dupa ce a dispus de CS Rapid Bucuresti cu scorul de 88-71 (23-16, 22-21, 22-17, 21-17), miercuri seara, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 20-a, informeaza Agerpres. Joshua Lamont Bostic a fost cel mai bun jucator…

- FC Arges Pitesti a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 82-74 (13-28, 26-13, 14-20, 29-13), luni, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 21-a, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CSM CSU Oradea a invins-o dramatic pe BC CSU Sibiu, cu scorul de 81-80 (17-24, 18-19, 17-17, 29-20), sambata seara, in Arena ''Antonio Alexe'', intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 21-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe nou-promovata CSM Oradea cu scorul de 38-28 (17-12), marti seara, in deplasare, intr-un meci in devans din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…