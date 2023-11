Stiri pe aceeasi tema

- NECAZ… O familie din comuna Zapodeni a ramas pe drumuri din cauza unui incendiu puternic. Luni seara flacarile le-au cuprins casa, iar din ea nu au mai ramas decat peretii. „A ars totul, de la acoperis pana la haine, obiecte electrocasnice, inclusiv catelul nostru a murit in incendiu”, ne-a spus, printre…

- In condiții greu de imaginat traiesc doi parinți alaturi de cei cinci copii ai lor in satul Bazoșu Nou. Cele șapte suflete se inghesuie intr-o camaruța foarte modesta. Situația e pe cale sa se schimb in curand dupa ce cazul a ajuns in atenția preotului Ionel Popescu, paroh la Parohia Timișoara Iosefin…

- Indragita actrița Natașa Raab a murit, la varsta de 70 de ani, dupa ce o boala grava i-a rapit fericirea din ultimii ani de viața. „Coana Chiva”, care avea o forma agresiva de Parkison, a avut o viața foarte tulburata, noteaza click.ro. Cunoscuta drept „Coana Chiva”, dintr-o celebra reclama la lactate,…

- Giovana și Sese sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți. Povestea lor de dragoste a inceput in casa "Mireasa" și au caștigat rapid simpatia fanilor. Dupa ce fiica lor a venit pe lume, cei doi au devenit mult mai reponsabili. Iata noi imagini cu unul dintre cele mai indragite cupluri…

- Patru romani sunt printre victimele accidentului de autobuz petrecut in Veneția, in care au murit 21 de persoane. Este vorba despre o familie de romani, formata din doi adulți și doi copii, care se afla printre persoanele decedate și identificate acum de autoritați. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE)…

- Ema Oprișan de la Insula Iubirii se poate considera o femeie implinita, iar bineințeles ca are toate motivele sa radieze de fericire in aceasta perioada. Bruneta a postat un tablou de familie pe o rețea de socializare. Imagini emoționante cu bruneta, fiul ei și Razvan Kovacs. In ce ipostaze s-a afișat…

- Inotatorul roman David Popovici a anunțat ca iși doneaza ziua de nastere pentru o actiune caritabila. Dublul campion mondial iși propune sa stranga donatii in valoare de 45.000 de euro, bani care vor fi folositi de Fundatia Hope and Homes for Children pentru achizitionarea unui apartament pentru 5 frati…

- Un TIR, un microbuz si o autoutilitara au fost implicatre in aceasta dimineata intr un accident rutier in zona localitatii Harja, judetul Bacau.Potrivit ISU Bacau, soferii de pe TIR si autoutilitara nu au necesitat ingrijiri medicale.In microbuz se afla o familie 2 adulti si 7 copii."Ambulanta SMURD…