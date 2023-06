Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Alex Velea au fost prezenți la nunta verii in fotablul romanesc, cea a lui Cristi Manea (25 de ani), fundașul lui CFR Cluj, și Irina Deaconescu (25). Antonia și Alex Velea s-au numarat printre artiștii prezenți la spectacol. Cei doi au trecut și la dans in momentul numarului interpretului…

- Irina Deaconescu și fundașul de la CFR Cluj, Cristi Manea, au avut ceremonia de casatorie pe plaja. Dupa acest moment, proaspat casatoriții au petrecut alaturi de invitați intr-un club de fițe, unde au adus numeroși artiști.Fotbalistul și influencerița au adus la petrecerea in cinstea lor numeroase…

- Tzanca Uraganu și Marymar au fost nași la un eveniment de lux, iar ținutele lor au atras toate privirile. Iubita manelistului a ales o rochie stramba pe corp, ce ii pune burtica de graviduța in evidența. Cei doi au stralucit, cu adevarat, dar s-au și distrat pe cinste.

- Anda Adam este o soție perfecta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins dovada clara ca se ințelege de minune cu prietenii partenerului ei. Artista radiaza de fericire atunci cand e in preajma lui Yosif Mohaci.

- “Sunt convinsa ca o sa rupa topurile și o sa fie peste tot vara asta” Anda Adam este in cea mai buna perioada din an așa ca anunța lansarea unei piese care va ajunge direct in trending, un feat. cu Tzanca Uraganu – Dai, Dai, Dubai, exact ce trebuie pentru perioada fierbinte care urmeaza. Anda Adam se…

- Este zi de sarbatoare in familia Andei Adam și asta pentru ca frumoasa artista iși sarbatorește ziua de naștere astazi. Cantareața a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, Alina Marymar i-a facut o urare emoționanta acesteia. Iata ce a postat partenera lui Tzanca Uraganu…

- Excentrica artista a reușit sa starneasca un adevarat uragan in randul fanilor, cu cea mai recenta apariție langa nimeni altul decat… Tzanca Uraganu! Un detaliu neașteptat a fost observat de aproape toți cei care au vazut imaginile ce au facut furori in mediul online. Cantareața a reacționat imediat.…