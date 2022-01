Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 20 de ani, din judetul Bihor, s-a sinucis dupa ce si-a pierdut toate economiile la pacanele. Este vorba de toti banii pe care ii stransese intr-un an de munca in Germania, informeaza Antena3 . Tanarul a fost gasit mort, intr-o anexa a locuintei, chiar de parintii sai. Tragedia a avut loc…

- Un roman stabilit in Germania a ajuns pe mainile autoritaților dupa ce și-a atacat ginerele cu toporul, informeaza Antena3 . Incidentul s-a petrecut marțea trecuta. Potrivit autoritaților, tanarul agresat a decis sa depuna plangere abia dupa cateva zile. Cei doi barbați stabilisera sa se intalneasca…

- Pentru managementul și gestiunea deșeurilor din județ, Consiliul Județean va aproba investiții de peste 6 milioane de lei in 2022. Doua dintre proiecte au fost demarate, dar nefinalizate. Iar altele doua sunt investiții noi. Consilierii Județeni vor avea de aprobat un proiect de investiții in valoare…

- Un barbat de 63 de ani a murit, joi, in Portul Constanța dupa ce a strivit de un palet de lemne care a cazut peste el, scrie ziarul local ReplicaOnline. Incidentul este cercetat de polițiști, dar și de o comise a Inspectoratului Teritorial de Munca.Tragedia a avut loc, joi dimineața, in Portul Constanța,…

- ​Tzanca Uraganu a fost amendat de unul dintre membrii clanului Duduianu, cunoscut ca lider al lumii interlope romanești din Milano, cu o suma uriașa. In schimbul banilor, Tzanca ar putea sa cante din nou in Italia, unde primise „interzis” chiar de la rudele sale. Banii au fost achitați de Estronom Duduianu,…

- Mihai Dodan avea 87 de ani si locuia singur in casa din localitatea Mogosesti, scrie Realitateadeiasi.net . Vecinii barbatului povestesc ca motivul pentru care a fost ucis este o suma mai mare de bani. Se zvonea in sat ca ieseanul avea mai multi bani stransi in casa, iar hotii au intrat peste el si…

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie cu un cutit a fost impuscat mortal, vineri, la periferia orasului spaniol Madrid, anunta autoritatile, conform cotidianului El Mundo, anunța Mediafax. Incidentul a avut loc in apropierea unui centru medical din cartierul Villaverde, situat…

- Tzanca Uraganu și iubita sa, bruneta Marymar, au fost atacați de frații Lambadei, mama fetiței manelistului. Incidentul a avut loc in Germania, acolo unde cantarețul și cucerirea sa probau o mașina de lux.