TWITTER îl cenzurează pe TRUMP! Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE Alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu se mai poate vota dupa ce Sectiile s-au inchis!", a scris Trump pe Twitter, dupa cateva ore bune de tacere pe retelele de socializare. ''O sa fac o declaratie la noapte. O mare VICTORIE!", a adaugat Trump, intr-un al doilea tweet. L-au reclamat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

