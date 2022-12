Stiri pe aceeasi tema

- Contul de Twitter al Ministerului norvegian al Afacerilor Externe a sesizat rețeaua de socializare Twitter care a confundat Norvegia cu Nigeria pentru a eticheta contul premierului de la Oslo. „Draga @TwitterSupport, in timp ce apreciem relațiile noastre bilaterale excelente și vecinatatea alfabetica…

- Papa Francisc a inceput sa planga, joi, cand a mentionat suferinta ucrainenilor in timpul unei rugaciuni traditionale in centrul Romei, relateaza Reuters. Pope Francis breaks down in tears as he places the people of Ukraine at the feet of Our Lady today on the Solemnity of her Immaculate Conception:…

- Albaiulienii se vor putea bucura, incepand de saptamana viitoare, de luminițele de sarbatori, dupa ce evenimentul in care acestea aveau sa fie pornite, in cursul serii de ieri, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, nu a mai avut loc. Astfel, potrivit informațiilor puse la dispoziție de catre primarul…

- Doua rachete rusești lansate de Rusia in teritoriul ucrainean au lovit din greșeala un sat polonez de la granița și au ucis doua persoane, potrivit Bloomberg și The Guardian, citat de Hotnews. Nu se cunoaște deocamdata despre ce tip de rachete e vorba, de unde au fost lansate și cum de au cazut pe teritoriul…

- Instagram a incetat sa funcționeze corect, potrivit independent.co.uk, care scrie ca unui numar mare de persoane le-a fost blocat accesul la contul de pe platforma. Utilizatorii nu au putut sa se conecteze și au primit in schimb un mesaj care indica faptul ca le-a fost suspenat contul. Aplicația se…

- Constructorul auto german Opel a decis sa recheme la service aproximativ 194.000 de automobile modelul Insignia din cauza unor posibile probleme la sistemul de franare, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul german Handelsblatt, preluat de Reuters.

- Numarul europenilor care afirma ca se confrunta cu probleme de sanatate mintala a crescut in timpul pandemiei de COVID-19, chiar si dupa ridicarea restrictiilor legate de coronavirus, potrivit unor sondaje publicate joi, relateaza Reuters.

- Mii de persoane care doresc sa asiste la funeraliile reginei Elisabeta a II-a nu vor ajunge la procesiune din cauza unei intreruperi a transportului feroviar, informeaza DPA si PA Media.